tmw Dal Tuttocuoio alla Vibonese, il sogno di Paola Coia. Nuova socia dei calabresi?

Dopo i fasti delle stagioni 2014-2015 e 2015-2016, che videro rispettivamente un ottavo e un decimo posto in Lega Pro, per il Tuttocuoio, tra retrocessione e cambio di proprietà è iniziato un momento di buio, terminato quest'anno con il 18^ posto nella classifica del Girone E di Serie D, che è equivalso alla retrocessione in Eccellenza.

Con tanto di addio quasi certo della presidente Paola Coia, che non ha però perso la voglia di fare calcio. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la ex numero uno neroverde sarebbe intenzionata ad acquistare parte delle quote della Vibonese, ritornata interamente nelle mani di Pippo Caffo dopo la mini rivoluzione societaria data dagli addii del Dg Danilo Beccaria e del Ds Simone Lo Schiavo, volato alla Roma.

Attesi sviluppi.