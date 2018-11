TMW - Dg Entella ribadisce: "Ora 7 promozione come indicato da Gravina”

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

Matteo Matteazzi, direttore generale della Virtus Entella, intervenuto durante l'Assemblea elettiva di Lega Pro, ha dichiarato: "Verso fine agosto la Lega Pro si è espressa sul un punto fondamentale, prendendo atto di quanto fatto dalla B. Poi Gravina ha chiesto le 7 promozioni in data 12 settembre: adesso questa posizione è cambiata, lo abbiamo scoperto il 19-20 ottobre poiché il presidente ha accennato la possibilità di una B a 20, cosa più confermata. Questa fotografia non è corretta e non rispecchia il volere dell'assemblea e sostiene una riforma, quella B, fatta senza il rispetto di principi legali. La B è a 22, per ridurla servono i tempi dettati dalle NOIF".