Fonte: Luca Bargellini

E' la questione sciopero-defiscalizzazione a tenere banco in questo weekend di Serie C, che ha chiuso il girone di andata. A dire la sua, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è il Dg del Piacenza Marco Scianò: "I club di Lega Pro sono uniti più che mai in questo momento in cui vogliamo dare un segno netto. L’azione della Lega Pro e del Presidente Ghirelli è una azione ragionata di 60 club di 60 città italiane. Il Piacenza Calcio è tra uno di questi. È un allarme per la sopravvivenza, poiché la terza serie è a oggi non sostenibile dal punto di vista economico-finanziario e senza un’attenzione e un intervento del Governo non sarà possibile continuare. Il progetto di defiscalizzazione è un primo progetto di sostegno del calcio più volte richiesto dalla Serie C e in questi anni completamente snobbato, forse si sottovaluta clamorosamente il rischio che si avrà da qui a poco se non vi saranno misure di intervento a sostegno dei club di terza serie".