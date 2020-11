tmw Dg Piacenza: "Libertazzi? Non avevamo portieri. Ma fino a gennaio niente acquisti"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il Dg del Piacenza Marco Scianò ha parlato anche del mercato biancorosso. E' stato infatti quest'oggi acquistato Giovanni Davide Libertazzi, per difendere i pali, ma non ci saranno ulteriori innesti fino al calciomercato di riparazione: "Purtroppo a livello di portieri siamo numericamente corti: i primi due hanno infortuni che non saranno di breve corso, il terzo e il quarto sono stati colpiti dal Covid-19, per cui si è creata proprio un'esigenza numerica, anche in virtù delle tante gare condensate e vicine. Non è certo una bocciatura per chi c'era già, le valutazioni non si fanno in breve tempo, era una necessità di organico: siamo senza portieri. Altri svincolati? No, non ci saranno. Da qui al 23 dicembre faremo le nostre valutazioni sul gruppo attuale, poi vedremo dove aggiungere o snellire. E' vero poi che siamo numericamente corti, ma contiamo di recuperare presto alcuni dei ragazzi bloccati dal Covid-19".