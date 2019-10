Fonte: Dal nostro inviato in Lega Marco Pieracci

Immediatamente prima dell’inizio dell’assemblea di Lega Pro, ai microfoni di TMW ha parlato il Dg del Piacenza Marco Scianò: “Il Girone B è qualitativamente alto, ma molto equilibrato, ci sono almeno 6-7 formazioni che possono competere per la vetta più altrettante complicate da affrontare: contro il Padova è stata una gara vedere, sono soddisfatto dalla prestazione contro un avversario importante che lotterà fino alla fine per la promozione. Adesso abbiamo finito il filotto delle big, ma non facciamoci ingannare da quelle che sembrano piccole ma non lo sono”.

Nel dettaglio della squadra: “Noi vogliamo fare continuità al progetto, senza troppe idee vogliamo stare in alto per dare filo da torcere alle maggiori candidate per la B. Paponi? Non solo ottimo giocatore che avrebbe potuto giocare molto più su, ma è anche un grande uomo”.

E conclude: “A ogni modo qua preferiamo parlare del noi, non dei singoli”.