tmw Dg Pontedera: "Squadra è quasi al completo. Soddisfatti dei primi giorni di ripresa"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini non ha parlato solo di Spezia e Paolo Bartolomei - giocatore bianconero lanciato nel professionismo dal direttore dei toscani - ma anche appunto della truppa granata in vista della nuova stagione: "La squadra è quasi al completo, e vedo nei ragazzi il giusto atteggiamento, sono felice di come si stanno ponendo in questi primi giorni di ripresa. Sono molto soddisfatto di aver portato in granata Catanese, si aggiunge al pacchetto over dando ulteriore qualità, ma quest'anno abbiamo lavorato più in profondità, con meno prestiti e più acquisti definitivi: ci siamo assicurati Perretta, Milani e Parodi con contratti triennali, è stata un'operazione importante, sono profili under molto interessanti oltre che adatti al nostro progetto. In carriera, come minimo, toccheranno sempre la C, ma spero per loro possano arrivare anche molto oltre".