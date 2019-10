TMW - Dg Vicenza: "Primo posto? Mi interessa averlo anche a primavera"

Fonte: Dal nostro inviato in Lega Marco Pieracci

Prima dell'inizio dell'assemblea odierna in Lega Pro, ai microfoni di TMW ha parlato il dg del Vicenza Paolo Bedin: “Mi aspettavo un campionato di vertice come avevamo annunciato, ma la partenza ha subito trovato una concretizzazione di quanto fatto, anche se ci sono molte altre formazioni che stanno facendo bene, in un campionato lungo: mi interessa di più essere primo in primavera avanzata. Come ha detto Di Carlo, la squadra ha grande senso di responsabilità, sa cosa vuol dire portare questa maglia, e tutto ciò ci rende orgogliosi, al di là poi dei risultati: stiamo programmando molto, il calcio richiede anche gestione, e noi abbiamo programmi a medio-lungo termine”.

Andando poi alla gestione Ghirelli in Lega Pro: “La Lega Pro, anche per il numero di squadre che rappresenta, è molto complessa e difficile da gestire, e la situazione economica del paese, anche di riflesso, la conosciamo. Ma il nuovo percorso intrapreso è giusto, e lo dimostrano i fatti: dobbiamo insistere, le riforme sono doverose se si vuole innalzare il livello e se si vuole un più roseo futuro”.