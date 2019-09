TMW - Ds Piacenza: "Giusto cambiare ma la rosa è rimasta competitiva"

© foto di Dario Raimondi

Un Piacenza sufficientemente rinnovato è quello che si è visto in questo avvio di stagione, a cavallo con la fine del mercato. Che si è concluso ieri e che, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è commentato dal Ds biancorosso Luca Matteassi.

Mercato concluso, da ora solo svincolati: soddisfatti di quanto fatto?

"Il nostro mercato è partito in ritardo rispetto al solito perché i playoff sono andati parecchio in la con i tempi, e fino all'ultimo non sapevamo se programmare la rosa per la B o la C, ma adesso siamo soddisfatti di quanto fatto. Non credo che per ora ci sia altro da aggiungere, abbiamo due calciatori per ogni ruoli, agli svincolati non guarderemo".

Probabilmente anche l'aver trattenuto Della Latta è stato un grande colpo, quello finale.

"Per noi Della Latta è un giocatore importantissimo, la società che lo aveva richiesto non ha fatto un'offerta idonea e di fatto non c'è mai stata una trattativa vera e propria per il passaggio del giocatore".

Un Piacenza rivoluzionato: quanto ha inciso la stagione scorsa sulla squadra?

"Indubbiamente cambiare era giusto, Siena e Trapani sono due date indelebili, sono state una vera mazzata. Poi quanto arrivano offerte importanti o quando un calciatore cerca nuovi stimoli perché si sente appagato è giusto cambiare. A ogni modo ora dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare duro con voglia e fame".