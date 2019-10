Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il Ds della Vibonese Simone Lo Schiavo ha parlato anche del 5-0 rifilato a una delle big del torneo, il Catania, nell'ultimo turno di campionato, antipasto dell'infrasettimanale di domani: "Non ero preoccupato per il 6-2 subito nel turno precedente con la Virtus Francavilla, e non sono esaltato per quel risultato. Certo, è stato un traguardo storico, motivo di vanto per noi aver battuto con tale margine il Catania, ma io conosco il valore della squadra e del mister, giochiamo sempre a viso aperto: ci stanno giornate no come giornate più produttive. Ma ora dobbiamo fare attenzione, non abbiamo fatto nulla e la classifica è corta, quindi evitiamo di adagiarsi: rimaniamo umili e con i piedi per terra"