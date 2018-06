TMW - Entella, a breve summit Matteazzi-Superbi-Rosso per il futuro

© foto di Luca Sanguinetti

Non ha molto tempo a disposizione la Virtus Entella per metabolizzare la retrocessione in Serie C. Per la società ligure, neanche 24 ore dopo il pari di Ascoli che ha riportato i Diavoli Neri in Lega Pro quattro anni dopo l'ultima volta, è già arrivato il momento di pensare al futuro. Per questo motivo nei primi giorni della prossima settimana si terrà un vertice con il dg Matteo Matteazzi, il ds Matteo Superbi e il responsabile scouting Daniele Rosso (tutti confermati dal presidente Antonio Gozzi, così come il responsabile del settore giovanile Montali, il team manager Cesar e il responsabile dell'ufficio stampa Gerboni) per dettare le linee guida. Ad iniziare dalla questione allenatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, per Gennaro Volpe, tecnico della prima squadra in queste ultime settimane dopo le gestioni Castorina e Aglietti, si prospetta un ritorno al settore giovanile.