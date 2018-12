Fonte: dal nostro direttore, Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe finire dopo sei mesi l'avventura di Giuseppe De Luca in Romania. La Zanzara, soprannome dell'attaccante, viaggia infatti verso il ritorno dal prestito dal Cluj, per tornare alla squadra proprietaria del suo cartellino, l'Entella. A quel punto ci sarebbe per lui il modo di trasferirsi all'Ascoli, in Serie B.