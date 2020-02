vedi letture

tmw Fabbri brilla al Sudtirol. E attira le attenzioni di alcuni club di Serie B

Dopo essere esploso con la maglia del Mestre sotto la guida di Zironelli, l'esterno Alessandro Fabbri si sta confermando su ottimi livelli anche con la maglia del Sudtirol con cui in questa stagione ha messo assieme 27 presenze condite da quattro assist. La qualità delle prestazioni e la sua duttilità (in questa stagione ha agito prevalentemente da terzino mancino, ma può giocare anche sulla corsia opposta o nella linea a cinque di centrocampo) hanno così acceso l'interesse di diversi club in vista dell'estate quando scadrà il contratto che lo lega agli altoatesini. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione su Fabbri ci sarebbero anche alcune squadre che militano in Serie B e questo potrebbe rappresentare un ulteriore salto di qualità, a quasi 30 anni, per un giocatore che negli ultimi anni ha dimostrato una grande continuità di rendimento che gli ha permesso negli ultimi sei campionati (fra Serie D e Serie C) di giocare una media di 35 partite a stagione.