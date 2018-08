TMW - Fano, domani la firma di Ferrante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' fatta per il passaggio di Alexis Ferrante al Fano. L'attaccante argentino arriverà in prestito dal Pescara, club che lo ha prelevato oggi dal Brescia. Accordo raggiunto su tutti i punti e probabilmente domani, secondo quanto appreso da Tmw, la firma. Ferrante, classe '95, ha militato nella seconda parte della scorsa stagione col Pisa. Per lui anche un'esperienza in C col Savoia di Aldo Papagni, con cui mise a segno due gol in nove presenze. L'acquisizione di Ferrante, tuttavia, non sarà l'ultimo innesto per il reparto avanzato: i granata, infatti, cercano almeno un altro elemento e non mollano la presa per Iacopo Cernigoi.