TMW - Fano, in arrivo Parlati dall'Ascoli

Fonte: Alessio Alaimo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista Samuele Parlati, classe ‘97, è in procinto di lasciare l’Ascoli per accasarsi in Serie C. Il giocatore infatti firmerà un contratto biennale con l’Alma Juventus Fano.