tmw Feralpi e Lecco sull'ex Bisceglie Gatto. Che piace anche all'Ascoli

Non sono bastati i suoi gol, nelle 27 gare giocate nella regular season, per salvare il Bisceglie, ma la stagione di Alessandro Gatto è stata sicuramente positiva. Tanto che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '94 ha attirato le attenzioni di Feralpisalò e Lecco; non solo, anche l'Ascoli in B pare lo stia monitorando.