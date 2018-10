TMW - Feralpi Salò, inserimento e sfida all'Arzachena per Baldan

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Svincolatosi dal Sudtirol, il difensore Marco Baldan potrebbe presto trovare nuova casa. Molte le richieste per il centrale venticinquenne di Cittadella, l'Arzachena è in pressing ma le ultime raccontano che anche la Feralpi Salò si sarebbe inserita e sarebbe pronta a chiudere per il giocatore.