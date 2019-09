TMW - Feralpisalò, ancora aperto il casting allenatore: spunta Bisoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Momenti concitati in casa Feralpisalò, con la scelta del nuovo tecnico ancora aperta: la certezza è che si andrà su un profilo esperto.

Se in un primo momento pareva essere corsa tre, come raccolto da TMW, è adesso spuntato il profilo di Pierpaolo Bisoli, reduce dal biennio con il Padova. Il mister sarebbe figura gradita a patron Pasini, ma è chiaro che prima si dovrà discutere dell'eventuale accordo.

A ogni modo le soluzioni e le strategie non mancano: anche le alternative garantirebbero ottima copertura