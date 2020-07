tmw Feralpisalò, sirene per Ceccarelli: ci sono Ternana, Palermo e Sudtirol

Sirene di mercato per Tommaso Ceccarelli. Il 28enne della Feralpisalò, ex Primavera della Lazio, sarebbe finito nei radar di Ternana, Palermo e Sudtirol. L'esterno mancino, in campo in questo campionato 23 volte (con 3 gol e 5 assist), ha ancora un altro anno di contratto, ma al momento non sono ancora iniziate le trattative per il rinnovo.