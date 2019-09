Fonte: Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’arrivo di Samir Ujkani al Torino, come vice-Sirigu, sblocca un’operazione in uscita del club piemontese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club granata e la Fermana starebbero chiudendo in queste ore il passaggio, in prestito secco, nelle Marche del portiere classe 2000 Luca Gemello.