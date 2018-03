TMW - Fermana, Lupoli: "Nove finali per raggiungere la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata a TMW, l'attaccante della Fermana Arturo Lupoli ha commentato così la stagione dei marchigiani: "Ho segnato sei gol ed è andata abbastanza bene finora. Abbiamo fatto una prima fase di campionato molto positiva, con tanta voglia di metterci in mostra essendo una neo-promossa. Poi abbiamo riscontrato qualche difficoltà in più, complici anche le campagne di rafforzamento delle nostre avversarie, e adesso ci restano così nove finali da vincere assolutamente per centrare la salvezza. A partire dalla gara di domenica contro la Reggiana".

