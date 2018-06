TMW - Fidelis, testa a testa Taurino-Bianco per la panchina

Fonte: Ivan Cardia

© foto di S.S. Fidelis Andria

Per la panchina della Fidelis Andria è testa a testa tra Roberto Taurino (a Nardò nell’ultima stagione, dopo aver fatto il secondo di Calabro a Francavilla) e Paolo Bianco del Siracusa, con Ciro Ginestra dell'Altamura come principale alternativa. Non convincono gli altri profili contattati (Trocini, Dionigi, lo stesso Papagni con cui si è parlato di un ruolo come direttore tecnico ma lui vuole continuare ad allenare). Su Bianco c’era anche l’Alessandria che poi ha virato su D’Agostino. Entro la prossima settimana una decisione.