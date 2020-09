tmw FIGC pronta a rinviare la prima giornata di Serie C. Si valuta assemblea straordinaria

Ulteriori sviluppi alla vicenda legata allo sciopero della Serie C. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in questi minuti ha preso piede l'ipotesi del rinvio della prima giornata del torneo di terza serie da parte della FIGC: al netto di quello che pareva essere un possibile incontro di domani, l'accordo tra le AIC e Lega Pro sembra impossibile da trovare, tanto da costringere la Federazione ad andare in una certa direzione.

Prevista per martedì un'assemblea straordinaria della FIGC dove sarà valutata la possibilità di portare le liste di giocatori - motivo dello scontro tra le parti - da 22 a 24 elementi.