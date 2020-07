tmw Floro Flores riparte dalla Casertana: allenerà nelle giovanili rossoblù

Li dove aveva lasciato è pronto a riprendere, seppur con un ruolo diverso: il matrimonio tra l'ormai ex attaccante Antonio Floro Flores e la Casertana è destinato a continuare. Stando a quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '83 è prossimo a un nuovo accordo con il club, per il quale rivestirà il ruolo di allenatore degli Allievi Nazionali: manca solo la firma, ma in merito non dovrebbero esserci problemi, considerando che Floro Flores ha già svolto il corso da allenatore e a settembre sosterrà l'esame.