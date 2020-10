tmw Foggia, dietrofront Fella: l'Avellino sorpassa i satanelli al fotofinish

vedi letture

Prova a tutelarsi l'Avellino, soprattutto qualora non andasse in porto la trattativa con Antonio Piccolo.

In queste convulse ore di mercato, il club irpino sarebbe riuscito a superare la concorrenza del Foggia, che pareva aver chiuso la trattativa, per Giuseppe Fella della Salernitana: prestito oneroso, ma approdo alla corte di Braglia. Beffati clamorosamente i satanelli.