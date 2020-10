tmw Foggia, monitorati tre profili: Cincillà, Hamlili e Dell'Agnello

Il Foggia, che ha ricevuto una deroga - al pari del Bisceglie - per completare la rosa per la prossima Serie C visto il ripescaggio, ha intenzione di puntellare tutti i reparti in questi ultimi giorni. Secondo la nostra redazione il club starebbe monitorando tre profili: il portiere Matteo Cincillà, il centrocampista Zaccaria Hamlili e l'attaccante Simone Dell'Agnello. Da individuare invece il possibile rinforzo in difesa.