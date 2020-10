tmw Foggia, si lavora anche per altri innesti offensivi. Contatti con Strambelli

Non solo Simone Dell'Agnello, che già veste il rossonero. Il Foggia, come avevamo anticipato, sta monitorando svariati profili per puntellare la rosa in tutti i reparti, ma sembra intenzionato anche a potenziare ulteriormente l'attacco: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club avrebbe messo nel mirino lo svincolato Nicola Strambelli. Avviati i contatti con l'entourage del calciatore, attesi sviluppi.