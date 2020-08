tmw Foschi sul Ravenna: "La delusione è stata nei rapporti umani. Nessuno ha più chiamato"

Due stagioni al Ravenna, portato ai playoff per la B il primo anno, quasi alla salvezza nel secondo: complice il caos dato dal Covid, infatti, i romagnoli hanno quest'anno dovuto giocare i playout, che hanno visto l'esonero di Luciano Foschi. Che dell'esperienza in giallorosso ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Non voglio neppure parlare di risultati o futuro, sono cose a sé, quello che mi dispiace molto di quell'esperienza è che nessuno, dal 27 giugno, si sia più fatto sentire. L'unica delusione è stata nei rapporti umani, in due anni insieme avevamo condiviso molto, e questo mi fa male. Ma andiamo oltre".