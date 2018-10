TMW - Fotonotizia - Virtus Entella, Cassano sul campo: le prime immagini

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Torna in campo Antonio Cassano. Oggi il fantasista di Bari inizia ufficialmente la sua nuova avventura con la Virtus Entella. Nessun contratto (ancora) per l'ex Inter e Milan, ma tanta voglia di mettersi in mostra e dimostrare al tecnico Roberto Boscaglia di essere ancora un calciatore. In calce le prime immagini di Cassano a Chiavari con la nuova maglia.

Questo invece il tweet dei Diavoli Neri: