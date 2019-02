Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

Queste le parole di Adriano Galliani all'arrivo in Gazzetta per il Premio Facchetti. "Il nostro primo mercato è stato a gennaio: abbiamo preso il Monza a fine settembre. Il primo mercato di Berlusconi è stato a gennaio, con sedici ingressi e quattordici uscite. Vediamo che succederà. Il percorso di crescita sta andando bene: la linea è quella del presidente, etica in primis e poi fare una squadra diversa dalle altre con criteri che i nostri giocatori e tecnico conoscono bene. Donnarumma? Gli ho mandato prima gli auguri: pensare che a vent'anni ha fatto già oltre centocinquanta partite. Mihajlovic mi chiamò perché pensava di farlo esordire, mi dissi subito d'accordo. Il Milan deve sempre ringraziare Bianchessi che l'ha scoperto, lo mandai a casa di Gigio perché era a meno di un passo dall'Inter e riuscimmo a portarlo a casa".