TMW - Gavorrano, Vetrini: “Noi e il Cuneo meritavamo la salvezza diretta”

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Francesco Scarpetti

Il direttore sportivo del Gavorrano Filippo Vetrini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com facendo il punto sul campionato: “Dopo l'inizio difficile che avevamo avuto è naturale che disputare i play out da meglio classificata è un successo per la nostra società. Le vicenda extra campo hanno condizionato questa stagione e credo che sia noi sia il Cuneo avremmo meritato di restare in Serie C per tutto quello che è successo, ma dobbiamo prendere atto le decisioni della giustizia e accettare anche se restiamo un pochino perplessi. Dal punto di vista mentale stiamo bene, dopo una stagione di estrema sofferenza in cui abbiamo immaginato e previsto una possibile coda. Purtroppo non siamo riusciti a salvarci direttamente e speriamo di ottenerla ora in questi play out”.

Sulle riforme in Serie C: “Credo che l'assemblea plenaria sia un momento di confronto importante fra tutte le realtà. Siamo un campionato molto variegato perché ci sono società come il Gavorrano e altre come Livorno, Catania, Lecce o Alessandria che sono di un altro livello rispetto alla nostra realtà, ma che appartengono al nostro stesso mondo”.