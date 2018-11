TMW - Ghirelli dopo l'elezione: "La Lega Pro sarà una casa di vetro"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

"Vi ringrazio. Ho ascoltato con attenzione il dibattito e lo farò molto durante il mio mandato. Mi auguravo che ci fossero anche coloro i quali hanno contribuito in maniera decisiva alla devastazione a cui abbiamo assistito. Altro che riforma dovremo ricostruire anche la tela di rapporti umani che si sono lacerati in questi mesi. Gravina avrà un lavoro difficile in questo. Io ho ascoltato quello che avete detto alla Serie B. Io sono il vostro presidente e andremo assieme avanti sulla strada della riforma che abbiamo iniziato. Io non parlerò molto nel corso di questi anni ma farò i fatti. Ringrazio tutti coloro che mi incalzeranno nel mio lavoro perché quello della Lega Pro non è un palazzo di vetro, bensì una casa di vetro" ecco le prime parole da presidente della Lega Pro di Francesco Ghirelli presso la sede di Firenze.