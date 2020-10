tmw Ghirelli: "Senza aiuti rischiamo il collasso. Bolla? Sistema utilizzato dal Palermo"

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione della partnership tra l'Olbia e il Mater Olbia Hospital, affrontando anche l'argomento relativo alla possibile bolla stile NBA: “Se prendiamo il caso di Palermo-Turris, il club rosanero, dopo le riscontrate positività e il suggerimento dell’autorità sanitaria locale, ha utilizzato questo sistema, e io vorrei avere, per adottarla, le risorse finanziarie che ha il basket americano. Per noi deve essere chiaro che gli stadi sono chiusi, non ci sono introiti dai botteghini, gli sponsor hanno problemi non avendo impianti sportivi aperti, il protocollo sanitario costa: con grande senso civico, però, i presidenti dei club si sobbarcano questi costi e disagi, ma è evidente che se non arrivano aiuti a dicembre-gennaio rischiamo il collasso”.