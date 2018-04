TMW - Gol, assist e rinnovo: Livorno e Vantaggiato, il 16° centro è decisivo

© foto di Federico Gaetano

Gol e assist contro il Pisa: nella partita decisiva, Daniele Vantaggiato ha scacciato qualche nuvola, si è ripreso il Livorno e l’ha riportato in vetta alla classifica del Girone A di Serie C. Prestazione pesantissima per il campionato dei labronici, ma decisiva anche per il futuro dell’attaccante brindisino. Il cui contratto col club toscano, difatti, prevedeva un’opzione per il rinnovo al raggiungimento del sedicesimo gol in campionato. Quello, appunto, siglato contro il Pisa. Ora mancano solo gli ulteriori passaggi formali: nei prossimi giorni le parti si incontreranno e definiranno il prolungamento. Verso la Serie B, inutile nascondersi: mancano tre gare, Livorno e Vantaggiato sono pronti a sognare, ancora insieme.