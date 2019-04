Fonte: Michele Criscitiello

Nell’ultimo turno il centrocampista Giovanni Graziano ha tagliato il prestigioso traguardo delle 100 presenze in Serie C. Il suo futuro, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, è però ancora incerto: il Gozzano infatti potrebbe prolungare il rapporto con il classe ‘95 scuola Torino che però ha diverse richieste da altri club della terza serie. Si tratta di Teramo e Renate, due club in cui ha già militato in passato (29 presenze coi biancorossi, 46 con i nerazzurri).