Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Gozzano sarebbe in chiusura con la Pianese per l'arrivo dell'attaccante Matteo Momentè, classe '87. In questa stagione il calciatore ha segnato sei reti in 17 presenze.