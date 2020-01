Gradito ritorno in casa Gozzano: i colloqui di ieri sono andati a buon fine e, come raccolto da TMW, sarà Antonio Soda a guidare la formazione rossoblù in questa seconda parte di stagione. Il tecnico eredita la panchina di David Sassarini, esonerato dopo aver collezionato 19 punti in 21 partite.

Atteso a breve l'annuncio.