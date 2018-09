© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poco prima della presentazione dei calendari della Serie C, il presidente della Lega Gabriele Gravina ha annunciato di aver chiesto alla FIGC ben sette promozioni dalla C alla B nella stagione che sta per iniziare: "Abbiamo riscritto ieri sera al commissario federale per chiedere il ripristino della B a 22 come prevedono le norme. Abbiamo chiesto di ripristinare il format con una modalità semplicissima: attraverso le sette promozioni. Se non succederà, sarà uno dei temi politici che il nuovo consiglio federale dovrà affrontare", le sue parole.