TMW - Gubbio, contattato Juanito Gomez: può tornare

Il Gubbio, nelle ultime ore, ha contattato Juanito Gomez (34), attaccante svincolato dopo l'ultima esperienza alla Sicula Leonzio. L'idea è arrivata dopo l'approdo della coppia Torrente-Giammarioli, decisiva per la storica Serie B del 2010-11, con l'italobrasiliano decisivo con 19 gol. Possibile quindi una nuova vita per Gomez in Umbria.