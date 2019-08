© foto di Giacomo Morini

Operazione in uscita per la Fiorentina. Ceduto Luzayadio Andy Bangu al Gubbio. Dopo una lunga trattativa il ds Pannacci è riuscito a portare a termine l’acquisto del centrocampista. Trasferimento a titolo definitivo, contratto triennale al giocatore e per la Fiorentina l’opzione di recompra. Viola a lavoro, Bangu va al Gubbio...