tmw Gubbio, Lovisa: "Mi volevano in B, ma la C è il giusto step per crescere gradualmente"

vedi letture

Ambitissimo sul mercato, Alessandro Lovisa, talento scuola Fiorentina, è approdato a Gubbio. Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista classe 2001 ha spiegato nel dettaglio la sua scelta: "Qua a Gubbio mi volevano fortemente, mister, ds e presidente hanno insistito molto con il mio agente dimostrando la piena volontà di darmi fiducia, e il poter giocare con continuità in un campionato importante come la C, per altro in una società sana come questa, ha fatto tutto il resto. Avevo delle richieste anche in B, ma ho preferito fare questo step per una crescita più graduale"