tmw Gubbio, Lovisa rientra alla Fiorentina: ma su di lui ci sono Legnago e Grosseto

E' durata solo pochi mesi l'avventura del promettente Alessandro Lovisa al Gubbio. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista, appena aprirà il mercato di riparazione, farà rientro alla Fiorentina, che lo girerà in prestito nuovamente in Serie C: in pole il Legnago, ma sul classe 2001 è forte anche l'interesse del Grosseto.