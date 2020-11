tmw Gubbio, Torrente resta in panchina. Rinnovata la fiducia al tecnico

Nelle ultime ore sono circolate voci di un possibile esonero a Gubbio per Vincenzo Torrente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, però, il rapporto fra le parti non è mai stato messi in discussione, con la società che ha rinnovato la fiducia al tecnico di Cetara in vista delle prossime partite.