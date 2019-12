© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Potrebbe finire anzitempo l'avventura a Gubbio di Lorenzo Sorrentino. Il futuro del classe '95 è ancora in fase di definizione, ma, secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante è molto ambito in C, con Rimini e Arzignano in forte pressing per accaparrarselo, nonostante le resistenze degli eugubini che non vorrebbero andare a rinforzare dirette concorrenti. C'è però anche il Renate, nel Girone A, a corteggiare il calciatore.

Attesi sviluppi a stretto giro di posta.