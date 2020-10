tmw Heller: "Se Navarra lascia, sarò il presidente del Livorno. E Rubino il Ds"

Potrebbe presto passare di mano il Livorno, come ha dichiarato Giorgio Heller ai microfoni di TMW. L'ex presidente del Trapani, infatti, ha un accordo di massima (con altri imprenditori) per rilevare il club, per il quale, come appunto dichiarato ai nostri microfoni, ha già le idee chiare: "Io di sicuro sarò il presidente, il Dott. Mariani il general manager, tutto il resto sarà da valutare con dovizia di conoscenza. Non vogliamo fare rivoluzioni, ma chiaramente se qualcosa non ci va bene lo cambieremo. Ds? Direi che tornerà Raffaele Rubino, lo conosco dai tempi di Trapani e ha la mia personale fiducia: è stato un piacere anche vedere che i soci hanno visto come naturale questa scelta".