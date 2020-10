tmw Il Foggia chiude per Fella: arriva in prestito dalla Salernitana

Era approdato alla Salernitana nel corso di questa sessione di mercato, ma per Giuseppe Fella si aprono di nuovo le porte della Serie C: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club campano ha trovato l'accordo con il Foggia per il prestito dell'attaccante.