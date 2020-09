tmw Il Livorno pensa in grande: nel mirino Furlan del Catania

Una retrocessione da ammortizzare con una nuova organizzazione societaria e di squadra, e con nuove ambizioni: il Livorno si sta ricostruendo, e inizia a cercare rinforzi per la prossima stagione. A cominciare dai portieri. Per i quali il club ha subito puntato in grande: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i labronici hanno avviato una trattativa con il Catania per cercare di strappare al club Jacopo Furlan.

Contatti serrati tra le parti, attesi sviluppi.