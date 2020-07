tmw Il Palermo alla stretta finale per l'allenatore: ballottaggio tra Caserta e Pecchia

vedi letture

Il Palermo neo promosso in Serie C è alla ricerca di un allenatore. L'amministratore delegato rosanero di recente ha chiesto pazienza ai tifosi, in quanto la stagione nei professionisti è ancora in corso e molti candidati sono in attività. Il cerchio per la futura panchina rosanero si è in realtà ristretto su due nomi: Fabio Caserta e Fabio Pecchia. Il primo, attualmente alla guida della Juve Stabia, ha avuto la meglio sulla prima rosa di nomi sondati ma non ha ancora trovato un'intesa. L'ex centrocampista chiede infatti un contratto di due anni, mentre il club siciliano è intenzionato a proporne solo uno. L'altra pista porta proprio al nome di Fabio Pecchia, adesso alla guida della Juventus Under 23 e fresco di successo in Coppa Italia di Serie C. Se non il primo sarà il secondo a guidare il nuovo Palermo nella sua prima stagione tra i professionisti: siamo alla stretta finale.