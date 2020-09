tmw Il Potenza cerca un portiere. Nel mirino Marchegiani del Novara

In stand-by le situazioni circa Trapani e Catania, per Gabriele Marchegiani si fanno avanti altre pretendenti. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il portiere classe '96, in uscita dal Novara, è finito nel mirino del Potenza.