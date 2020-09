tmw Il Trapani passa al comitato di imprenditori locali. Porchia e Di Donato verso il ritorno

Il Trapani calcio cambia nuovamente proprietà e passa al comitato formato da imprenditori locali che da tempo era attivo per acquisire il club e far tornare il sereno attorno alla squadra e alla città. I nuovi proprietari del club siciliano, che hanno acquistato il 100% delle quote, hanno già pre-allertato sia il direttore sportivo Sandro Porchia sia l'allenatore Daniele Di Donato, che avevano lasciato il club solo poche settimane fa, pronti a tornare al loro posto per guidare il club in un campionato partito già in salita con la sconfitta a tavolino e il -1 in classifica dopo la prima giornata di Serie C.