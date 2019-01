TMW - Imolese, in arrivo il portiere Turrin

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Alberto Sartor

Con Kristaps Zommers prossimo al ritorno al Parma per fine prestito l’Imolese va alla caccia di un altro giovane portiere e punta Alessandro Turrin attualmente in forza alla Virtus Francavilla, ma di proprietà dell’Atalanta. Il calciatore, che ha raccolto 5 presenze in stagione, sarebbe prossimo al trasferimento in Emilia sempre con la formula del prestito.